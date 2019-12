Zbavit půdu a vodu jedů. Průmyslový areál ve Šlapanicích jde k zemi

Nejdéle bude trvat vyčistit spodní vodu. Kvůli tomu v celém areálu vznikne přes padesát vrtů. „Z těchto vrtů se bude čerpat podzemní voda. Bude čištěna na dekontaminační stanici, která je umístěna v plechové hale,“ vysvětlil Horák. Vyčištěná voda s přísadami se pak bude jinými vrty zase vsakovat zpět.

Celý areál se tak vyčistí. To, co proniklo za jeho zdi, už ale ne. „Nemůžeme tam udělat to, co děláme tady, to znamená zbourat a vyčistit to, protože tam jsou rodinné domy. Teď se vypořádáme s areálem jako takovým a uvidíme, jaký to bude mít vliv na podzemní vody,“ uvedla starostka Šlapanic Michaela Trněná (Čisté Šlapanice).

I tak jde o splnění letitého šlapanického snu. Ten se začal měnit ve skutečnost před dvěma lety, kdy město plochu koupilo. Na samotnou sanaci teď téměř 150 miliony korun přispěje Státní fond životního prostředí. Další peníze z městské kasy už půjdou na proměnu neutěšeného místa.

Areál má dlouhou historii