Za těmi nejlepšími projezdili Evropu. JAMU nakoupila hudební nástroje za miliony

Deset dechových, dva strunné, třináct historických a 28 klávesových hudebních nástrojů nakoupili na Hudební fakultě JAMU. Mezi nimi i dvě cembala. Jedno z nich přišlo na svět teprve před týdnem pod rukama brněnského výrobce. Barvy tónů má ale stejné jako jeho historický originál z 18. století. Na podobné tehdy hrával i Johann Sebastian Bach. K němu pořídili pro hudební studenty i cembalo podle vzoru o století staršího nástroje.

„Je to nástroj vlámské provenience, to znamená má krásné ozdoby, které jsou typické. Slouží to k jiné hudbě, která zní právě trochu razantněji,“ popsala rozdíl mezi nástroji vedoucí Katedry varhanní a historické interpretace JAMU Barbara Maria Willi.