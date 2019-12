JAMU otevírá nový obor zasvěcený staré hudbě

Šťastná dnes byla jednou z deseti zájemců o studium Historické interpretace. „Deset uchazečů je pro nás překvapivě dobré číslo, protože jsme dostali akreditaci teprve v dubnu. Přijímací zkoušky jsme vypsali na červen a tak studenti neměli moc času na to se přihlásit,“ vysvětlila vedoucí katedry varhanní a historické interpretace a profesorka JAMU Barbara Maria Willi.

Rozdíl, který ucho laika skoro nerozezná. Pro Kateřinu Alexandru Šťastnou jsou ale odlišnosti mezi historickým a moderním způsobem zpěvu naprosto zásadní. „Laikovi to může připadat jiné, expresivnější, barevnější. Pro mě to znamená přizpůsobit se úplně odlišnému ladění a zvolit i jiné výrazové prostředky,“ popsala jeden z rozdílů profesionální zpěvačka.

Tím ale plány profesorky, která stojí i za brněnským festivalem staré hudby, nekončí. Do budoucna chce rozšířit specializace o hru na klarinu, violone, historický klarinet, historický fagot nebo kladívkový klavír.

Uplatnění? Najít ho je těžší, přiznává profesorka Willi

Desítku zájemců o studium přilákala hlavně možnost rozšířit si hudební obzory a zvýšit svoje šance při hledání práce. Zahraničí orchestry totiž znalost hry na historické nástroje vyžadují, a do Česka podle profesorky Willi tento trend brzy dorazí. „Přirovnala bych to k tomu, že kdo mluví více jazyky, má více možností. Pokud skvěle ovládám moderní nástroj a jsem schopná přidat si k tomu něco dalšího, tak je to obohacení,“ popsala Willi.

I s magisterským titulem v kapse ale nemusí být hledání práce snadné – zvlášť v tomto oboru. „V České republice zatím není podobně jako v Polsku státní barokní orchestr. Přesto ale existují orchestry, především v Praze, které hodně koncertují. Další možností je založit komorní soubor nebo být sólistou. Pokud je někdo excelentní hráč, může ho čekat i mezinárodní kariéra,“ shrnula možnosti Willi.