Stavba obchvatu Svitav je na obzoru, začal archeologický průzkum

Východně od Svitav začal záchranný archeologický výzkum. Předchází stavbě obchvatu, který z města odvede auta směřující z východních Čech do Brna. Svitavští se v poslední době potýkají se silným provozem i přes noc. Změní se to však nejdříve za tři roky, kdy by měl být obchvat hotový.