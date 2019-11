Vánoční trhy v centru Brna budou trvat déle než jindy. Některé stánky zavřou až 5. ledna

Vyhlídkové kolo na Moravském náměstí už jede

Na Moravském náměstí bude už několikátým rokem šapitó s prodejci a kulturní program na pódiu. Vyhlídkovým kolem se mohou lidé projet už od začátku října. „Novinkou bude schránka pozitivních vánočních přání,“ uvedl ředitel pořádající organizace Tomáš Pavčík. Lidé mohou dávat do schránky vzkazy nebo přání, které dostanou osamělí senioři v domovech seniorů nebo děti v dětských domovech, kterým nemá kdo popřát hezké svátky. Trhy potrvají do 23. prosince.

Ve středu 27. listopadu zahájí na Moravském náměstí provoz kluziště pod jezdeckou sochou Jošta. Plocha pojme až osmdesát bruslařů, v další dny bude otevřená od desíti do jedenadvaceti ve dvouhodinových blocích vždy s přestávkou na úpravu ledu. Vstupné bude sto korun, děti do šesti let mají vstup zdarma, děti od šesti do patnácti let, senioři a zdravotně postižení zaplatí šedesát korun.