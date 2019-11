Do centra Prahy nejezděte, apeluje policie kvůli 17. listopadu. Omezení budou na Národní, magistrále i Albertově

Na bezpečnost lidí a plynulost dopravy bude v sobotu na Letné dohlížet několik desítek policistů, avizuje mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. „V současné chvíli nelze v okolí Letenské pláně vyloučit i možné částečné omezení dopravy. Z tohoto důvodu doporučujeme všem občanům a návštěvníkům Prahy, aby se raději od poledne do devatenácté hodiny tomuto místu vyhnuli a pro průjezd městem použili okolní komunikace,“ dodává.

Nedělní dopravní opatření se dotknou zejména Národní třídy, Albertova a magistrály před Národním muzeem. Z Národní se stane pěší zóna a provoz aut tam bude omezen od osmi do dvaadvaceti hodin. Na Albertově bude provoz omezen od ranních sedmi hodin do půlnoci a magistrála před Národním muzeem se kvůli koncertu uzavře mezi křižovatkami Bulhar a Žitná. Dopravní podnik řidičům doporučuje vůbec na tento úsek nevjíždět a využít objízdnou trasu přes tunelový komplex.

Další dopravní omezení jsou plánována kvůli různým pochodům, a to vždy podle konkrétní potřeby na nezbytně dlouhou dobu, doplňuje mluvčí policie. „Prosíme všechny občany, aby do centra města nejezdili vozidly. Mimopražské účastníky akcí žádáme, aby pro parkování vozidel použili záchytná parkoviště na okraji města a pro další přesun do centra použili především městskou hromadnou dopravu,“ apeluje.

Nejspolehlivější bude metro

S částečnými uzavírkami Wilsonovy, Mezibranské a Legerovy ale musí řidiči počítat už od sobotních dvaceti hodin a také v pátek večer a v pondělí v noci kvůli odstraňování a následnému navracení betonových svodidel, poznamenal mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Dopravní opatření se dotknou i provozu tramvají. Cestující by proto měli využívat zejména linek metra. Dopravní podnik v sobotu kvůli chystané demonstraci na Letné posílí jeho provoz. Některé tramvaje pojedou přes centrum objížďkou, protože řada ulic, kudy vedou koleje, bude uzavřena. To je případ například Národní třídy, kde běžně jezdí tramvaje 2, 9, 18, 22 a 23.