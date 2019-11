Podchod pod železnicí v Hejčíně nevznikne. Lidé z okolí se báli, že by se v něm scházeli bezdomovci

Podchod měl propojit ulice Václavkova a Na Trati, kromě toho se na něj měla napojit i ulice Kašparova. Na tuto stavbu mohla Olomouc získat až osmdesát procent dotací. Primátor Mirek Žbánek (ANO) řekl, že se na město obrátili nespokojení lidé z okolních ulic, kteří argumentovali obavami ze vzrůstu kriminality a také tím, že bezbariérový podchod by byl příliš robustní.

Město se rozhodlo, že lidem v přecházení přes koleje zabrání, chtělo by v místě postavit zhruba metr vysokou zeď. Lidé tak budou muset toto místo složitě obcházet, například přes Litovelskou nebo Tomkovu ulici. Podle primátora v Hejčíně nová lávka nevznikne, protože by byla příliš drahá. Úrovňový přechod podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v tomto místě není možný.

Poté, co město nechalo odstranit chátrající lávku, začali si lidé zkracovat cestu do centra města přes koleje. Město kvůli tomu nechalo pozemek oplotit, ale místní pletivo přestříhali a zkratku využívali dál.

Lávka nad železniční tratí z Olomouce do Senice na Hané a dál do Prostějova byla postavena v roce 1984. Už v roce 2008 technici upozornili na to, že je ve velmi špatném stavu a bude nutné ji opravit.

O nejnutnější údržbě lávky rozhodli radní až za dalších osm let. Do oprav město investovalo zhruba půl milionu korun a životnost lávky se tak prodloužila do konce roku 2017. Město ji poté nechalo zavřít a později zbourat.