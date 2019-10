Vylepšují přístroje, objevují hvězdy, zkoumají rakovinu. Devět středoškoláků získalo cenu České hlavičky

Porotu soutěže České hlavičky tvoří přední čeští vědci a akademičtí pracovníci, například astrofyzik Jiří Grygar, ředitel Ústavu analytické chemie Akademie věd František Foret nebo ekonomka Stanislava Hronová, kteří vybrali vítěze z řad středoškolských studentů v sedmi kategoriích.

Cenu Futura, která se uděluje za zlepšovací návrhy a vynálezy či inovace, získal Jakub Dokulil z Brna. Dokázal vylepšit koherencí řízený holografický mikroskop, který umožňuje pozorovat biologické děje trvající i několik hodin. „Vlivem okolního prostředí dochází k rozostření pozorovaného vzorku. Navrhl jsem řešení, jak zjistit, že se vzorek odchýlí z roviny zaostření a zároveň ho vrátí do požadované polohy,“ popsal svůj projekt Dokulil.

Cenu Ingenium dostal Jakub Dvořák z Prahy za to, že sestrojil a vypustil do stratosféry sondu. Vybavil ji vlastními přístroji, které měřily teplotu, výšku a radiaci, a také měla kameru pro záznam videa. Všechny přístroje pečlivě testoval na Zemi, zda jsou schopné fungovat ve výšce třicet pět kilometrů. Výsledky, které znázornil v grafech a porovnal s profesionálně naměřenými údaji, by mohly pomoci například vyučujícím fyziky. Práce obsahuje i fotografie pořízené ze sondy.

Tibor Malinský z Hradce Králové získal cenu Genus za přírodní vědy. Jeho projekt se zabýval tvorbou látek, které se používají jako značky pro DNA sondy. Výsledné poznatky mohou dopomoci k designu nových DNA sond a jeho práce může vést k dalšímu rozvoji bioanalytických metod využívaných k analýze DNA.