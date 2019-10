Čeští vědci objevili neznámou hvězdu

Vesmírný objekt se ukázal jako několik vteřin dlouhý záblesk, jakých vědci ve vesmíru zaznamenají desítky měsíčně. Jenže záře se druhý den na stejném místě objevila znovu. „Tento objekt nebyl pozorovatelný lidským okem, ale stačilo by pozorovat to s malým dalekohledem,“ uvedl Martin Nekola, odborný asistent z Astronomického ústavu AV ČR.

O jedenáct dní později se zablesklo ještě jednou, poté záření zmizelo. Vědci se domnívají, že jde o neznámou hvězdu, možná tzv. magnetar, což je hvězda s obrovským magnetickým polem. Možná jde ale o dosud neznámý typ vesmírného tělesa. „Magnetar je nejpravděpodobnější vysvětlení, ale nevylučujeme, že se jedná o objekt úplně nové astrofyzikální kategorie, dosud neznámý,“ vysvětluje vědec René Hudec.

Jako když Slunce září deset tisíc let

Magnetary se kolem své osy otočí i 60krát za vteřinu. Jsou to zbytky po výbuchu extrémně velkých hvězd. Při jednom jediném vzplanutí se uvolní stejně energie, kolik vydá Slunce za deset tisíc let. I proto by poznání nové hvězdy mohlo lidem pomoct. „Kdybychom se naučili vyrábět energii takovým způsobem, vyřešilo by to všechny naše problémy s drahým benzínem, naftou a otopem,“ myslí si Hudec.

Mezinárodní tým bude dále pozorovat oblohu, zda se pulzující objekt znovu neukáže, aby bylo možné teorie potvrdit.