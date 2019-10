Slovanská epopej tam a zase zpět. Praha asi obrazy na pět let pošle do Moravského Krumlova

V Moravském Krumlově by mohla epopej zůstat i déle než pět let. Praha by ji odtud měla odvézt, teprve až bude mít vlastní budovu pro její trvalé vystavení. Stěhování ještě musí schválit zastupitelstvo 17. října, podle Hany Třeštíkové se právě na něm „odehraje hlavní debata“.

Rozhodne zastupitelstvo. Z koaličních řad znějí i hlasy proti

Jasný postoj ostatně nemá ani koalice. Přesun obrazů doporučil v září kulturní výbor zastupitelstva, od rozhodnutí se ale distancoval předseda výboru Jan Wolf (KDU-ČSL/Spojené síly). Podle něj přesun podpořili členové výboru, kteří nejsou zastupiteli a nemají hmotnou zodpovědnost za dílo, jehož hodnota se odhaduje na tři až pět miliard korun.

Hlavním důvodem pro dočasné přemístění obrazů je podle radní čas. Moravský Krumlov je na rozdíl od hlavního města schopen cyklus vystavit během necelého roku. V současnosti jsou plátna skryta v depozitáři Galerie hl. m. Prahy, veřejnost je tedy nemůže spatřit. Moravský Krumlov má o návrat epopeje zájem a jeho starosta Tomáš Třetina (TOP 09) rozhodnutí pražské rady uvítal. „Slovanská epopej do Moravského Krumlova patří a my ji s pokorou vystavíme a zpřístupníme návštěvníkům v podmínkách, které si zaslouží,“ uvedl Třetina.

Výstavní prostory na zámku, kde dříve byla, již jsou opravené. „Mělo by to být tak, že by se epopej otevřela v červnu nebo červenci roku 2020. Výstavní prostory jsou na to nachystané a opravené, jen je potřeba nainstalovat osvětlení a klimatizační jednotky, které budou udržovat teplotu a vlhkost,“ dodal starosta.

Slovanská epopej byla v Moravském Krumlově deponována od 50. let minulého století, od roku 1963 byla její plátna na zámku vystavena. V roce 2010 rozhodlo tehdejší pražské vedení o přesunutí pláten do hlavního města. Po zhruba roční právní tahanici mezi magistrátem a krumlovskou radnicí obrazy zamířily do metropole. Od roku 2012 byla epopej vystavena ve Veletržním paláci, kde má Národní galerie svoji sbírku umění 19., 20. a 21. století, o pět let později ji Praha zapůjčila do Tokia.