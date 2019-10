Změny v olomoucké MHD: Dražší jízdenky i platba kartou přímo v tramvajích a autobusech

Rada města Olomouce schválila zdražení jízdenky MHD ze současných čtrnácti korun na osmnáct. Zároveň klesne cena ročního kuponu. Změny by měly platit od dubna příštího roku. Radní také schválili vypsání soutěže na dodavatele platebních terminálů do všech vozů MHD. Cestující by tak mohli za jízné zaplatit přímo v tramvaji nebo autobuse.