Mobilní signál v tunelech pražského metra se postupně rozšiřuje. Přibyly čtyři stanice na lince C

„V metru máme tři hlavní priority: novou trasu D, revitalizace a bezbariérovost stanic a v neposlední řadě pokrytí všech úseků metra vysokorychlostní mobilní sítí LTE,“ uvedl ředitel DPP Petr Witowski. Technici operátorů síť v metru budují v noci v době necelých tří hodin, kdy vlaky nejezdí.

Do konce března příštího roku se má síť rozšířit do dalších 16 stanic na trasách A a B. Nově bude signál v šesti stanicích na trase A mezi Muzeem a Dejvickou a v deseti mezi Smíchovským nádražím a Palmovkou.

Pokrytí mobilním signálem uvnitř tunelů by mělo být i na připravované lince D. „Konsorcium operátorů si úspěšně vyzkoušelo spolupráci na trasách A, B i C a je připraveno zkušenosti využít při pokrývání trasy D. Rádi bychom se do příprav výstavby nové trasy zapojili hned od počátku, což ji učiní efektivní,“ uvedl za Konsorcium operátorů Lubor Žatko z T-Mobilu a Slovak Telekomu.

Původně operátoři hovořili o tom, že celou stávající síť metra pokryjí do konce roku 2022. Nyní počítají s termínem o rok dříve.