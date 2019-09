Vlci na Jablunkovsku zabili už třináct ovcí. Podle ochránců přírody by si měli chovatelé ohrady lépe zabezpečit

Podle odborníků přišla vlčí smečka s největší pravděpodobností ze slovenské strany Beskyd. „Z poslední sezony jsou záznamy o jednotlivých vlcích, kteří tam prochází. Může to mít na svědomí i jeden vlk, který se v oblasti pohybuje, ale nevylučujeme ani přítomnost více jedinců,“ řekl koordinátor projektů na ochranu velkých šelem Miroslav Kutal.

K napadení ovcí vlky došlo nedávno například v osadě Studeničná v Mostech u Jablunkova. Podle chovatele Ladislava Byrtuse tam šelmy zaútočily v noci, údajně po více než padesáti letech. „Ovce nebyly roztrhané, ale zakousnuté. Tako to dělá vlk. Akorát z jedné ovce bylo něco užrané,“ popsal útok chovatel.

Elektrický ohradník? Údajně žádný problém

Ochránci přírody tvrdí, že vlk téměř vždy ohradu překonává tak, že ji podleze, nebo se podhrabe. Podle Byrtuse ale musely šelmy v tomto případě elektrický ohradních přeskočit. Žádné známky toho, že by se vlk podhrabal, na místě nenašel.

Odborníci nyní nabádají chovatele ovcí, aby svá zvířata lépe chránili. Kromě elektrického ohradníku je vhodné pořídit si i pasteveckého psa. Ten ale ochranu stáda nedokáže zajistit okamžitě. „Pastevec si musí zakoupit štěně, cvičit ho dva až tři roky. Až poté je ten pastevecký pes schopen ochrany stáda,“ řekl myslivecký hospodář Luboš Hajný.

Počet vlků v Beskydech je podle ochránců přírody nízký. V srpnu však informovali o tom, že vlčí smečce, která se pohybuje v Beskydech a Javorníkách, se podařilo na svět přivést sedm mláďat. Podle koordinátora monitoringu velkých šelem v Beskydech Michala Bojdy je to velký úspěch, a to i v případě, že by přežila jenom polovina vlčat.