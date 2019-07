Brno ubytovalo další lidi bez domova. Není však jasné, co bude s projektem dál

Vzhledem k tomu, že mu chůze dělá problémy, hledali pracovníci sociálního odboru byt nejvýš v prvním patře, blízko zastávky i obchodu s potravinami, blízko úřadů. „S kolegyněmi jsme to dělali tak, že jsme si napsali na papírek omezení každého klienta, co může a nemůže, a na druhý papírek byty a pak jsme to párovaly,“ popsala výběr bytů vedoucí referátu pro sociální integraci Magistrátu města Brna Jana Janečková.

„Naprosto skvělé! Jejda, ono je to i s postelí,“ zaradoval se, když si byt poprvé prohlédl. Do problémů se elektromontér rozvodných zařízení dostal kvůli dluhům, které zdědil. Na ulici ho pak definitivně poslaly exekuce. „Já jsem spával všude možně, pod širákem. Loni v únoru, jak na mě pršelo, mi omrzly nohy,“ popsal Alexander Ondráček.

Nepotřebný nábytek našel nové využití

Všichni přichází do částečně zařízeného bytu, nechybí postel nebo lednička. Zbytek nábytku už si vybírá klient s pomocí sociálních pracovnic sám. Většinou použitý. Už tři roky totiž mohou Brňané starý nábytek vozit do celkem šesti sběrných míst po městě. „Loni nám lidé přinesli asi tisíc kusů různého nábytku. My jsme ho rozdělili šestadevadesáti rodinám. Nejčastěji se vozí skříně, ale to, co je nejžádanější, jsou postele, židle, stoly,“ popsal mluvčí SAKO Brno Martin Drozd.

Od jara 2017 do podzimu tohoto roku dostalo nové bydlení zhruba 50 lidí s podobným osudem jako pan Ondráček. Jestli k nim přibydou další, pak rozhodne vedení města v září. Kdo z těch dosavadních bude řádně platit nájem, o byt už nepřijde.