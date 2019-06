Do třetice všeho dobrého. Královéhradečtí zastupitelé doufají v budoucnost stadionu

Opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti) vyjádřil nad projektem pochybnosti. „Za půl roku to spadne pod stůl. Nikdo se (za tuto cenu) nepřihlásí. Projekt soutěžený na cenu neukočírujeme,“ řekl. Podle Pavlíny Springerové z opozičního Hradeckého demokratického klubu město zrušením druhého tendru ztratilo osm měsíců a stadion proti původním plánům levnější ani rychlejší nebude. Zastupitel Jiří Langer (ANO) jí oponoval, že koalice se snaží zabránit tomu, aby město přišlo ke škodě.

Loni město na stadion vypsalo dva tendry, ale oba zrušilo. Po zrušení posledního tendru loni v listopadu nechalo nové vedení města tvořené koalicí ANO, ODS a Změny pro Hradec zpracovat dva posudky na posouzení projektu, ceny stavby a přepočet nosné konstrukce. Posudky podle náměstka primátora pro investice Jiřího Bláhy (ODS) ukázaly podcenění finanční stránky a závažné nedostatky v dokumentaci. Tu projektant v rámci reklamace následně přepracoval.

Stavba se má uskutečnit najednou

Oproti minulým plánům město počítá s tím, že stadion postaví najednou, ne po etapách. Podle Bláhy to vyjde levněji. Stavební firmu by město chtělo vybrat do konce letošního roku tak, aby na jaře 2020 mohla začít stavět. Pro fotbalisty to znamená, že celý rok 2020 a jaro 2021 by hráli jinde.