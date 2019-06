Zemědělci se po loňském krizovém roce předzásobují senem

Chovatel Zdeněk Hrnčíř se loni děsil toho, že mu nezbude krmení pro stovku koní, které chová v Proseči pod Křemešníkem. Proto se letos rozhodl udělat si na zimu zásobu krmiva včas.

„Někde napršelo více, tak je tam hodně trávy. Myslím si, že by letos neměla být taková bída jako vloni a předloni,“ říká Hrnčíř. Největší spotřebu sena mají právě chovatelé koní. Co kůň, to ročně deset balíků.

To v zemědělském družstvu v Kojčicích chovají hlavně krávy, mají asi 400 kusů dobytka. V loňském roce vyšli s krmením tak akorát, letošní první seč prý vypadá nadějně. Z letošní sklizně mají zatím zaplněnou čtvrtinu seníku. Teď musí provzdušňovat a hlídat teplotu, aby se seno nezapařilo a samo nevznítilo.