V části Moravskoslezského kraje se mění jízdní řády autobusů, na Opavsku může nastat chaos

„Nový dopravce na Opavsku bude mít nové řidiče, nové autobusy, bude mít i některé nové zastávky, protože ty původní se už nebudou používat, takže tam čekáme velké změny,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS). Připustil, že první týden po změně dopravce, může docházet k problémům.

Vedení kraje upozorňuje, že noví řidiči se budou muset naučit, kde mají zastavovat nebo kudy jet. „Prosím všechny cestující o trpělivost, protože zkušenosti z předchozích změn ukazují, že první týden to je chaotické, ale potom se to usadí a funguje to tak, jak to fungovat má,“ dodal náměstek.

Hlavně nepodcenit situaci a nastudovat odjezdy

Se změnami v jízdních řádech v Moravskoslezském kraji by se měli cestující seznámit už předem. Můžou se totiž měnit i odjezdy autobusů, na které byli lidé zvyklí i několik let. „Autobus teď přijede třeba o pár minut dříve, a oni zůstanou bezprizorně stát na zastávce a nestihnou přijet včas do práce nebo do školy,“ upozornil Unucka. Změny lidé najdou na stránkách Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje.