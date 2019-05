Projedou jen tramvaje. V případě dopravního kolapsu v Brně zakáže policie vjezd autům do Táborské ulice

Ranní pochod po Táborské. Opravdu vám jeúplně jedno, že se lidé nedostanou do práce? ⁉️ @MVankova_ODS @ods @oliverBrno @CssdBrno @hladikpe @kducsl @PiratiJMK @PiratskaStrana ...Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid, poznáš, co je živořit z dřiny... pic.twitter.com/v3ezD8j36K

Vedle operativního uzavření Táborské pro auta budou policisté usměrňovat dopravu i na odbočce z Ostravské a Olomoucké směrem na Křenovou, protože proud aut z této strany výrazně zpomaluje průjezd aut po Táborské.

„Od těchto opatření si slibujeme, že pomohou řešit případné komplikace v ranní špičce, a cestující se tak bez větších problémů dostanou tramvajovými linkami 8, 10 a 12 do centra,“ řekla Hana Tomaštíková.

Současná etapa stavby na Plotní a Dornychu, která omezuje provoz kolem Zvonařky, má skončit 31. května. Do konce srpna se má ale dělat druhá strana silnice. Příští týden se má o další etapě jednat a na stole bude i varianta, že se s touto opravou počká, až bude Dornych hotový.

Největší dopravní zátěž řidiče v Brně ještě čeká

O prázdninách se uzavře Husovický tunel, který bude Ředitelství silnic a dálnic opravovat. Vedení města nedokáže odhadnout, co to v ulicích Brna způsobí. „Já jsem s Ředitelstvím silnic a dálnic jednal, aby uzavření tunelu oddálili, bohužel se je nepodařilo přesvědčit. Způsobí to komplikace, to víme, možná to bude nejhorší stav, do kterého se Brno dostane,“ řekl radní Petr Kratochvíl.