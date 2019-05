Lávka přes řeku Moravu v Kroměříži je opět otevřená. Rekonstrukce stála sedm milionů

Po roce a půl je lávka přes řeku Moravu v Kroměříži zase otevřená. Zátarasy bránící vstupu na lávku zmizely a obyvatelům tak skončila nedobrovolná turistika, při které museli využívat půl kilometru vzdálený most Karla Rajnocha.

Rekonstrukce stála sedm milionů korun, stavba nové by přišla na desetinásobek. „Já jsem od začátku říkal, že je pro město výhodnější lávku opravit než stavět novou. Nová lávka by byla dražší a trvalo by to možná dva a půl roku,“ řekl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.