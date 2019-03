Za pád Trojské lávky policie obvinila dva lidi, hrozí jim až osm let vězení

Fakta

Libeňský most: Kvůli havarijnímu stavu byl v lednu 2018 uzavřen pro auta i tramvaje. Znovu se otevřel po šesti týdnech, když stavbaři most podepřeli. Na mostě stále platí výrazně omezená rychlost a zákaz potkávání tramvají, nesmějí na něj vozy těžší než šest tun. Předchozí vedení města chtělo unikátní kubistický most zbourat, nové vedení ho chce opravit.

Hlávkův most a Vltavská: Konstrukce Hlávkova mostu, přes který vede magistrála a tramvajová trať, je výrazně narušená. Do mostu zatéká a odpadávají z něj kusy betonu. Most u stanice metra Vltavská, který na Hlávkův most navazuje, byl uzavřen v říjnu 2018 a poté provizorně podepřen. Auta na něj ve směru z centra zatím nesmějí, zprovozněn bude jen omezeně. Podle TSK je most neopravitelný a časem ho čeká demolice.

Most Legií: Je ve špatném stavu, Technická správa komunikací rok trvajícím průzkumem zjišťuje přesný stav. Zahájení rekonstrukce odhaduje nejdříve na rok 2022.

Palackého most, Barrandovský most, Lanový most na Jižní spojce a další: Mosty jsou ve špatném stavu, připravuje se jejich diagnostika a v plánu je rozsáhlá rekonstrukce.

Železniční most pod Vyšehradem: Dvě lávky na mostě byly kvůli havarijnímu stavu uzavřeny loni v prosinci. Město jednu z nich v nechalo roce 2018 za 10 milionů korun opravit. Správa železnic, které památkově chráněný most patří, přitom zvažuje demolici – že je most neopravitelný uvádějí i dvě studie.

Lávka v Nových Butovicích: Most pro pěší byl v havarijním stavu, ve spodní části byly zrezivělé a uvolněné plechy a do konstrukce zatékalo. Lávka už byla zbourána a na jejím místě vyrostla nová.