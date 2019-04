Speciální práh zatím v Branišovicích řidiče brzdit nebude. Policie novinku nedoporučila

Speciální zařízení, které přinutí řidiče snížit rychlost, využívají například ve Švédsku, v Česku by to byla novinka. V Branišovicích už ji plánují několik měsíců, proti se teď ale postavila policie. „K instalaci zařízení v obci Branišovice jsme vydali záporné stanovisko, jsme přesvědčení, že situaci v místě v ohledu bezpečnosti lze řešit jinak,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Častým opatřením, jsou vjezdové brány a ostrůvky. Ty zpomalují řidiče při vjezdu do obce, případně v blízkosti přechodů.

České zákony novinku neznají

Policie jako alternativu navrhuje úsekové měření. O tom v Branišovicích uvažovali. Chybí tam ale obecní policie, která může radary spravovat.

Práh, který nemá v Česku obdoby, teď zaměstnává úředníky v Pohořelicích. České zákony ani vyhlášky totiž zařízení neznají. Není proto možné říct, jestli je to informační systém nebo dopravní zařízení. „Nechali jsme si udělat posudek nezávislou firmou, který sice nebude závazný, ale jde o to, aby se to zařízení specifikovalo, zda je možné ho umístit na našich silnicích, nebo ne,“ řekl vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Pohořelice Miroslav Šár.