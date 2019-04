Na Trutnovsku se opět těží český granát. Dolování potrvá až čtyři roky

Těžba v Dolní Olešnici bude povrchová a povede do hloubky 3,5 až čtyř metrů. Úřady těžbu povolily s řadou podmínek, které se týkají hlučnosti, prašnosti nebo ochrany vod.

Hlavním zdrojem granátů pro šperkařskou výrobu družstva je v současnosti povrchový důl v Podsedicích na Litoměřicku, kde je předpoklad těžby nejméně do roku 2040. Dobývání v Dolní Olešnici družstvo Granát pokládá za možnost, jak se polodrahokamy pro svou výrobu šperků předzásobit. Granáty z Olešnice se od podsedických liší povrchem a tvarem. Olešnické jsou plošší a jejich povrch vykazuje takzvanou korozi.

Obec Dolní Olešnice podle starostky Radoslavy Cermanové s těžbou souhlasí, místní lidé se proti těžbě nepostavili. „Družstvo těží na obecních pozemcích. Dali jsme si dvanáct podmínek, které dodržují, dosavadní spolupráci s družstvem hodnotíme kladně,“ řekla. Z těžby má podle ní obec příjem v řádu stovek tisíc korun ročně.

Granátonosné štěrkopísky jsou i na území sousedních obcí Horní Olešnice a Dolní Kalná. Tamní obyvatelé se ale k možné těžbě v minulosti vyjádřili negativně. Družstvo Granát proto podle Břichňáče o dobývání v katastrech těchto obcí neuvažuje.

Až 500 kilogramů granátů

Družstvo odhaduje, že by z lokality v Dolní Olešnici mohlo získat až 500 kilogramů granátů různých velikostí a kvality. Výtěžnost by mohla být 30 až 40 gramů minerálů z jedné tuny. Bagrem vytěžený štěrkopísek se zpracuje na místě těžby v mobilní třídicí lince.

Vytříděný takzvaný granátový koncentrát ve velikostech zrn do zhruba šesti milimetrů pak půjde k dalšímu zpracování do Turnova. „Převoz minerálů do Turnova bude jednou týdně osobním autem. Nákladní vozy z Dolní Olešnice nic odvážet nebudou,“ řekl Břichňáč.