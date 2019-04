Země pod budoucím obchvatem Chrudimi mění pohled na český pravěk

Podle Ivety Štočkové, mluvčí společnosti Eurovia, která průzkum zajišťuje, by mělo zkušební rýhování na čtyřapůlkilometrové trase skončit ještě v průběhu dubna. Plošné průzkumy míst, kde se staré předměty objevily, ale potrvají ještě několik měsíců. Původně měla terénní část průzkumu trvat do konce léta, to se ale možná nepodaří dodržet.

„Kvůli neočekávanému objevu výjimečného naleziště se termín dokončení prodlouží, nicméně předpoklad ukončení je v tomto roce,“ uvedla Štočková. Zpozdit by se pak mohlo i zahájení vlastní výstavby jihovýchodní části chrudimského obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic zatím nestanovilo konkrétní termíny pro začátek stavebních prací, předpokládá ale, že se na obchvatu začne pracovat ještě letos. Hotový by pak měl být v roce 2021.