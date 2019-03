Závodiště Velké pardubické je ve špatném stavu, koním hrozí nebezpečí. Někteří jezdci kvůli tomu nepřijedou

Správce dráhy věří, že se do prvních květnových dostihů podaří cílovou rovinku opravit. „Je to vlastně tankodrom, to snad pochopí každý, že tady to být nemůže,“ vysvětluje správce Jiří Janda.

Opoziční zastupitelé si stěžují na to, že ani neznají celkové náklady na projekt veřejného kluziště. Navíc kritizují i to, že opravy dráhy a okolí budou stát statisíce korun. „Je absurdní umístit ledovou plochu do cílové rovinky Velké pardubické. To bych řekl, že je znesvěcení dostihové půdy,“ myslí si opoziční zastupitel František Brendl (Pardubáci).

Britský trenér a vítěz Velké pardubické Charlie Mann do Pardubic vzkázal, že chtěl letos na Velkou pardubickou přijet se svým koněm Like the Sound, ale kvůli tomuto experimentu určitě nepřijede.