Velká pardubická je bez peněz. Dostihům vypadl sponzor a nového zatím nemají

Pardubický Dostihový spolek shání sponzory . Ještě loni byla generálním partnerem pardubických dostihů Česká pojišťovna, která přispěla osmi miliony korun. Koncem roku ale po čtvrt století odešla. „Rozhodli jsme se pro to v souvislosti se strategií naší mateřské skupiny,“ uvedla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková s tím, že podnik bude jednat s Dostihovým spolkem o jiné formě spolupráce.

Náhradu za pojišťovnu chtěl mít spolek do konce ledna. „Hledat sponzora až v běžící sezoně je krizový scénář. Nejsme v dobré finanční kondici, protože ten výpadek je pro fungování spolku zásadní,“ uvedl náměstek primátora Pardubic a člen představenstva Dostihového spolku Petr Kvaš (ODS).

Hlavním problémem je podle něj načasování: „Generální sponzor odešel po ukončení posledního ročníku, pak přišly komunální volby, měnilo se pardubické zastupitelstvo a lidé v dozorčí radě. A hledat sponzora v době, kdy firmy už měly finanční plány na další rok, se ukázalo složitější, než jsme čekali,“ uvedl Kvaš.

Pokud se sponzor nenajde, zkusí Dostihový spolek oslovit stát, město nebo kraj. V nejhorším případě by byl dostih v minusu, šlo by o zhruba 2,5 milionu korun. „Škrtli jsme položku prize money. Pokud seženeme 2,5 milionu, bude vše naprosto v pořádku. To není tolik peněz,“ tvrdí Kvaš.

Času je přitom málo. Dostihová sezona začíná v Pardubicích 8. května, Velká pardubická se poběží tradičně druhou říjnovou neděli.

Chybí i milion korun, který závodům posílal Agrofert

Vedle osmi milionů korun, které poskytovala Česká pojišťovna, chybí Dostihovému spolku další milion. Touto částkou dosud přispíval partner závodiště Agrofert, který platil za jméno areálu. Za něj už Dostihový spolek náhradu možná najde. „Jednáme se dvěma firmami,“ řekl regionálnímu Deníku Kvaš.

Zájem finančně pomoci Velké pardubické a časem vstoupit do Dostihového spolku vedle města projevila i skupina Lokotrans z Brna, která sama vlastní dostihovou stáj.

„Náš zájem je podpořit všechny dostihové dny – jak kvalifikaci, tak Velkou pardubickou. Potřebujeme ale jistotu dlouhodobé spolupráce, případně vstoupit do akcionářské struktury,“ vysvětlil majitel skupiny Karel Jalový. Předvídat, jak jednání se spolkem dopadne, ale považuje za předčasné.