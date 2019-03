Praha 6 lanovou dráhu jednoznačně podporuje, protože ji považuje za spojení městských částí, které bude možné rychle udělat. A to jak dopravně, tak i stavebně. „Budeme ale ještě chtít diskutovat o nástupní stanici v Podbabě, a to jak z hlediska vlastního umístění, tak dalšího propojení na vlak, tramvaje a P+R parkoviště,“ uvedla radní Prahy 6 pro strategický rozvoj Eva Smutná.

S lanovou dráhou souhlasí i Praha 8. „Lanová dráha je velmi elegantní a rychlé řešení, které je navíc levnější a ekologičtější než cokoliv jiného. Jestliže je most z Dejvic do Bohnic naplánovaný na rok 2040, je projekt lanové dráhy jednoznačně alternativou, která má více výhod než záporů – úspora času, dobrá kapacita více než 2000 cestujících za hodinu,“ vysvětlil místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek.

Osmá městská část má ale zásadní podmínky. A to například aby byly dostatečně naplánované intervaly MHD nebo aby přes týden parkování fungovalo v režimu P+R a o víkendech v režimu komerčního parkování.

„Určitě bychom rádi viděli několik návrhů samotné stanice lanové dráhy. Prezentovaný návrh stanice Bohnice nás upřímně vrátil architektonicky o několik desítek let zpět, ale to jsou určitě už jen drobné podmínky, které jsou jistě k řešení,“ doplnil Vítek.

Spojení Podbaby s Bohnicemi

Lanová dráha by měla spojovat Podbabu a Bohnice. Podle studie existuje více variant, kudy přesně by měla vést. Podle tří variant by lanovka začínala na nádraží Podbaba, podle čtvrté pak u železniční stanice Holešovice. Podle všech možností by lanová dráha měla končit na sídlišti Bohnice, mezistanice by měla být u zoo v Troji.

Odbor strategických investic hlavního města Prahy nyní dostal od radního úkol projekt připravit a do pěti let zprovoznit. „Jestli lanovka vznikne, nebo ne, záleží především na změně územního plánu. Nyní je vše v procesu přípravy. Získáváme dokumentace ohledně životního prostředí, potřebujeme stavební povolení a tak dále. Lanovku chtějí jak Praha 6, tak i Praha 8 a magistrát. Mohla by se stihnout postavit ještě v tomto volebním období,“ popsal vedoucí odboru městské dopravy ROPIDu Martin Fafejta.

Na výstavbu lanové dráhy možná Praha získá dotace od Evropské unie. „Závisí to na studii proveditelnosti a ekonomické efektivitě. Ta nám zatím vyšla velmi dobře, tudíž by Praha na výstavbu dotace získat mohla,“ dodal Fafejta.