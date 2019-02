Radlická radiála za 14 miliard kolony u Barrandovského mostu ještě zhorší, zjistila ČVUT

Zprovoznění připravované Radlické radiály v Praze by způsobilo výrazné dopravní komplikace v napojení na Městský okruh a Barrandovský most. Vyplývá to ze studie zpracované ČVUT, na kterou upozornil spolek Iniciativa za zlepšení Radlické radiály. Studie navrhuje rozšířit napojení radiály na okruh z jednoho pruhu na dva, stavebně upravit Barrandovský most a postavit nový most přes řeku ve Velké Chuchli. Projekt radiály je nyní v územním řízení.