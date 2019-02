Břeclav opraví chátrající zámek. Opuštěný je osmdesát let

Ještě na počátku dvacátého století sloužil břeclavský zámek jako správní středisko Lichtenštejnům. Osmdesát let ale památka chátrá a ruinu je potřeba co nejdříve opravit, protože padající omítka ohrožuje kolemjdoucí. „Nejdřív je potřeba obnovit omítky, udělat výplně otvorů a nové podlahy. U historické budovy ale nikdy nevíte, co vás v průběhu těch prací čeká,“ řekl architekt Libor Foukal.

Loni strávili na zámku zhruba měsíc archeologové, kteří spolupracují s tamním muzeem a objevili pozůstatky dřevěné stavby. „Dá se říct, že pokud se podaří zpřesnit tu dataci a posunout k přelomu desátého a jedenáctého století, může jít o přelomový objev,“ řekl o nálezu architekt. Archeologický průzkum by měl na zámku pokračovat.