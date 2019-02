Změna po jedenácti letech. Ostrava hledá nového šéfa strážníků

„Současnému řediteli, který je na své pozici již přes deset let, 16. srpna ze zákona zanikne jeho pověření k výkonu funkce a po vzájemné dohodě (s vedením města) si jej již nebude obnovovat,“ uvedla Vojkovská.

Zájemci o uvolněné místo se mohou hlásit do 1. dubna do 12:00. Nástup do funkce bude na základě dohody. „Požadavky a podmínky tohoto výběrového řízení jsou nastaveny tak, aby se do něj mohl přihlásit co největší okruh potenciálních uchazečů, tedy nejen osob, které jsou v současné době strážníky obecní policie,“ řekla Vojkovská.

Jedna z nejstarších městských policií v zemi

Uchazeči musí mít vysokoškolské vzdělání, výhodou je ekonomický nebo právní obor. Podmínkou je znalost zákona o obecní policii, praxe v pozici vedoucího zaměstnance, praxe u bezpečnostních složek nebo ve veřejné správě, a to minimálně tři roky. Kandidát má mít také velmi dobré organizační a komunikační schopnosti a fyzickou a psychickou odolnost. Zbrojní průkaz skupiny D je výhodou.

Ostravská městská policie vznikla jako jedna z prvních v Česku v roce 1992. Tehdy měla 80 strážníků, nyní je s 631 muži a ženami druhou nejpočetnější městskou policií v zemi. V současnosti se ale potýká s nedostatkem strážníků, kterých nyní chybí 84. Odcházející Harazim je od vzniku městské policie jejím pátým ředitelem.