Oprava střechy jihlavského chrámu se blíží ke konci. Potřeba bylo 85 tisíc bobrovek

Dominantu Jihlavy opravují dělníci podobně jako v minulosti, jen za pomoci výkonnějších strojů. Krov se rekonstruuje po pěti stech letech. „Plochy se ručně dořezávají tak, aby to sedělo,“ popisuje tesař Martin Kabele.



V opravených částech krovu vznikly také nové návštěvnické lávky. Turisty povedou po osvětlených trasách ve třech patrech nad sebou. Nový půdní prostor už se rýsuje, oprava střechy a krovu vstupuje do závěrečné fáze. „Je to nejnáročnější, protože tu byl dá se říct havarijní stav,“ říká Norbert Dostál z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, která do kostela investuje.

Opravu potřebuje i vyhlídka na věži nebo statika zvonu

Továrna na výrobu pálených tašek ve Slovinsku vyrobila speciálně pro jihlavský kostel 85 tisíc bobrovek se stejnými barevnými odstíny. Původní vydržely 115 let, nové mají být ještě kvalitnější.



Část oprav, která skončí v létě, vyjde na třicet milionů korun, z 85 procent ji zaplatí Evropská unie. Další rekonstrukce se ale připravují, je potřeba opravit vyhlídku na věži a několik let potrvá i oprava statiky upevnění sedmitunového zvonu Zuzana.