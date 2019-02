V hanáckém Paloníně začali vyrábět velikonoční paškály. Žádané jsou i v Londýně

O tom, jak se zdobí paškál, ví nejvíce mistrová Chráněné dílny Palonín Alena Vitásková, která se těmto svícím věnuje už dvacet let. „Kříž, alfa, omega a letopočet. To je ten základ, který tam musí být. Pak už jsou takové doplňky jako beránek, kalich, víno nebo lilie. Kdo co bude chtít,“ říká Vitásková.

I páru takto zkušených rukou zabere jeden paškál většinou kolem dvou hodin – a zdobení těch menších ještě déle, protože dílky bývají titěrné. Zdobí se celkem osm velikostí, od jedenapůlkilových až po ty největší, které váží osm kilo a měří metr dvacet.

Lepidlo není třeba

„Svíce se skládá asi ze třiceti procent z včelího vosku a parafínu. A dozdobení je vlastně taky vosk, jsou to dva milimetry silné voskové plátky, z nichž se vyřezává to vlastní zdobení skalpelem,“ popisuje vedoucí dílny Eva Vařeková.

Pro výrobu není potřeba žádné lepidlo, pouze teplé ruce. Celá svíce se pak zafixuje lakem. Potom už zbývá jen zabalit a expedovat. Do Velikonoc tu nazdobí asi osm set svící.