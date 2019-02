Na pražské Výtoni by v budoucnu měly zastavovat vlaky. Ulevily by přetíženému metru

„Nyní se bude zhodnocovat stav mostu, ale i když by se nedal rekonstruovat a postavil by se nový, zastávka na Výtoni vznikne. Máme ji už v metropolitním plánu a měla by stát na strategickém místě mezi Výtoní a Vyšehradem. A to v obou směrech,“ upřesnil Adam Scheinherr.

O studii teď jedná Institut plánování a rozvoje se SŽDC a Prahou 2. Využít by se v budoucnu mohl i samotný prostor pod viaduktem. „Myslím si, že je to na dobré cestě. Nyní se konají různá jednání. Mohla by se také konat architektonická soutěž, aby se využil i historický viadukt, pod nímž by mohly vzniknout například kavárny, ale to až hodně v budoucnu,“ vysvětlil mluvčí Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha.

Zastávka by mohla ulevit i přetíženému metru B. „Celá trať by se zatraktivnila. Byl by z ní přestup na tramvaje a všichni pracující na Karlově náměstí, co dojíždí, by mohli jezdit ze Smíchovského nádraží vlakem, a tím by se ulehčilo metru,“ doplnil Vácha.