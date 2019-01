Více zeleně, méně Prioru. V Jihlavě by chtěli opravit náměstí včetně socialistického obchoďáku

Napříč náměstím už nepovede silnice. „Nově by se doprava měla rozdělit o dvou proudů, které by měly celé náměstí obkroužit. Podél východní části náměstí by jezdila městská hromadná doprava a zásobování, na západní by mohla vjíždět osobní auta, která by zde měla i parkovací stání,“ přiblížil redaktor ČT.

Podle náměstka Petra Laštovičky (ODS) se bude vítězný návrh až do června dopracovávat a větší práce zřejmě nezačnou. Radní Martin Laštovička (KDU-ČSL) doplnil, že některé detaily lze řešit ihned, třeba odstranění „ošklivých“ betonových květináčů nebo některých stánků s občerstvením.