Moravskoslezští lékaři hrozí neodpracováním přesčasů. Požadují dohodnuté navýšení platů

Podle vyjádření krajských zástupců ale další finance na navýšení platů nejsou. Pokud by k vypovězení přesčasů skutečně došlo, musely by nemocnice od 1. února přejít na směnný provoz. Podle zástupců moravskoslezských lékařských odborářů mají zařízení nedostatek zdravotníků a neměl by tak kdo sloužit odpolední a víkendové služby.

Pro pacienty samotné by to znamenalo, že by byly ošetřovány jen akutní případy. Odboráři nyní chtějí, aby Moravskoslezský kraj jako zřizovatel nemocnice dojednal slibované desetiprocentní navýšení platů, a to tak, jak lékařům slibovala vláda.

Zkušení lékaři měli dostat navíc jen 2 procenta

V místních nemocnicích se začínajícím lékařům zvedla mzda o sedm procent. Zkušeným pak podle zjištění České televize jen o 2 procenta. O situaci budou s odboráři jednat do konce měsíce. Prohlášení o výzvě k odmítnutí přesčasů podepsalo přes 350 lékařů.

Lékaři mají podle zákona odsloužit 150 hodin přesčasů za rok. Někteří ale slouží podle odborářů až 1300 hodin ročně.