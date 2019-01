Záchranáři pořádali nebezpečnou výpravu. Muž zatím klidně spal na hřebenu v Jeseníkách

Když se už turista neozval, žena se mu pokusila dovolat, ale marně. V deset hodin večer se obrátila na horskou službu. „Neměli jsme přesně určené místo, kde by se její přítel mohl nacházet, ihned jsme ovšem vypravili pátrací tým ze stanice v Karlově,“ popsal Hejtmánek.

Podobnou situaci zažili horští záchranáři v Jeseníkách před dvěma týdny, kdy pátrali po rodině turistů, která vyrazila na hřebeny velmi pozdě, takže je zastihla tma. Zabloudili, ale naštěstí našli relativně kryté místo u jedné ze studánek, doplnil náčelník jesenické horské služby Michal Klimeš.

Jesenická horská služba se v souvislosti s těmito pátracími akcemi znovu obrací na turisty, aby se v žádném případě až do odvolání nevydávali na vrcholky Jeseníků. „Prudký vichr, mlha, náhlé husté sněžení a nevyzpytatelná sněhová pokrývka znamenají vážné ohrožení zdraví či dokonce života. A v případě, že turisté (výzev) nedbají a na hřebeny vyrazí, vždy by měli mít mobilní telefon zapnutý, nabitý a pro případ nouze by měli mít u sebe náhradní zdroj, takzvanou power banku,“ dodal Klimeš.