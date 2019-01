Prodávala gobelíny prezidentům do Bílého domu i celebritám. Cesta Jolany Blau za americkým snem ale jednoduchá nebyla

V Americe se znovu setkala se známým z Prahy, v té době už ženatým Vojtěchem Blau, který vlastnil galerii na Madison Avenue. Obchod s uměním tehdy v sedmdesátých letech ovládali Peršané. Vojtěch Blau se ale trefoval do vkusu Američanů s evropskými kořeny. I on přežil holocaust, za komunistického režimu byl vězněný a pracoval v dole v Jáchymově. Jolaně nakonec neodolal.

U Blauových nakupovali politici i celebrity

Kdo v osmdesátých letech v New Yorku něco znamenal, nakupoval umění u manželů Blauových. „Manžel začal hodně prosperovat, což by se v Praze nestalo. Stal se velmi známým, každý o nás věděl. Přišel jako nikdo, neuměl anglicky, neměl peníze. Teď máme obchod na 5. Avenue. Prodáváme do Bílého domu, Spielbergovi, Hoffmannovi, Faye Dunaway nebo Calvinu Kleinovi,“ říká Jolana Blau.

Gobelín a obraz si koupil i Andy Warhol a za to namaloval obraz druhé dcery Andrey i manžela. „Manžel si pak šel pro svůj portrét do studia. Andy tam nebyl a obraz byl hotový, ale ještě nebyl podepsaný. Manžel řekl asistentovi, že to nevadí, že si ho hned vezme, a až se Andy zase u nás staví, tak že ho podepíše. Jenže Warhol pak musel do nemocnice a tam zemřel, takže ten obraz není podepsaný. Ale to nevadí, každý stejně vidí, že je to Warhol, a my ho nikdy neprodáme,“ říká Jolana Blau.

Jolana strávila s Vojtěchem osmadvacet let. Obchodní galerii převzala dcera, ty nejhezčí gobelíny ale zůstaly v bytě na Manhattanu.

Jolana Blau si dobře uvědomuje, že mnohokrát chybělo jen málo a nebyla by tu. Zažila skoro všechno, co ve dvacátém století zažít mohla. Dva koncentrační tábory, divoký život mezi partyzány, komunistickou perzekuci i útěk za oceán, kde mohla prožít americký sen. A jako viceprezidentka nadace, která podporuje hudbu a umění mezi Spojenými státy a Evropou, ho žije dodnes.