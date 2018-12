Jihočeský kraj potvrdil územní rozhodnutí nutné pro přestavbu železničního uzlu v Brně

O posun ve stavebním řízení usiluje Správa dopravní a železniční cesty (SŽDC) jako investor zatím marně přes deset let. Územní rozhodnutí řeší variantu brněnského uzlu s odsunutým nádražím v místě dnešního dolního nádraží. Zároveň jde o variantu, která nepočítá s podzemní železnicí, tedy vedením tratě od Chrlic do podzemní části stanice. Jedna z tratí směřující do nádraží má vést památkově chráněným areálem Masné burzy. Tuto variantu také letos prosadilo navzdory stanovisku města a kraje ministerstvo dopravy.