Ostrava chce příští rok stavět nový domov pro seniory s kapacitou sto míst

Město proto připravuje vybudování novostavby, kde by vzniklo 50 jednolůžkových a 25 dvoulůžkových pokojů. Součástí objektu by byla i kuchyně, prádelna či společenské a další zázemí. Počítá se i s vytvořením 37 parkovacích míst, z nichž část by byla umístěna v podzemním parkovišti.

„Už dlouhodobě se uvažuje o tom, že by bylo potřeba počet míst navýšit. Představa je zhruba 2500 míst. Vycházíme z toho, že máme zhruba 1500 žádostí a rádi bychom deficit nějak vyrovnali.“

Podle předpokladů by se náklady na jedno lůžko měly pohybovat od 3,3 až po 4,1 milionu korun. Podle náměstka by tak vybudování domu, který by město chtělo otevřít nejpozději počátkem roku 2021, mělo přijít maximálně na 400 milionů korun. Dům bude sídlit v blízkosti Duhového domu, který je určen lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.

Město v minulosti plánovalo, že by obě stavby byly vzájemně propojeny. Projekt se ale nakonec nepodařilo uskutečnit. Duhový dům se začal stavět samostatně a po problémech a sporech města se stavitelem se otevřel v dubnu 2013. O dobudování domova pro seniory už se hovoří několik let.

Na umístění seniora se čeká až 18 měsíců

Čekací lhůta na umístění do pobytového sociálního zařízení se různí. Záleží na aktuální sociální situaci a stavu seniora. Průměrně se ale pohybuje v intervalu od šesti do 18 měsíců. Průměrný věk lidí v těchto zařízeních ve městě je podle Pražáka 82 let, přibližně 30 procent lidí ročně v domovech zemře.