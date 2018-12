Přicházejí první stížnosti na špatné topení, radnice se snaží s lidmi dohodnout. Ekologičtější paliva nastupují

„Kdysi se topilo kalem, šlamem. To byla hrozná práce,“ říká Jaroslav Klečka z Chlebovic na Frýdecko-Místecku, který neekologicky topil řadu let. Nyní už se na celou situaci dívá jinak „Topíme elektrickým čerpadlem, a když je velká zima, pod minus 15 stupňů, tak přitápíme kotlem na tuhá paliva, a to dřevem.“

Lidé v rodinných domcích zatím topí převážně dřevem nebo uhlím, někteří však přešli k plynu nebo tepelným čerpadlům. Dnes už jsou kotle ekologicky šetrnější a vypouští méně škodlivin. A třebaže frýdecko-místecký magistrát musel řešit několik stížností, pokutu ale zatím žádnou neuložil.