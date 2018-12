Rekonstrukce bitvy u Slavkova byla tentokrát na sněhu. Letos ukázala epizodu z úvodní fáze bitvy, kdy byla francouzská armáda donucena k ústupu.

Do roku 1805, kdy krajinou táhly armády tří císařů, se nadšenci vrací už osmadvacet let – vždycky začátkem prosince. Letos do Tvarožné přijelo přes 1100 vojáků a 11 tisíc diváků, tedy víc než loni.