Zasahovali také u Formule 1. Kopřivnické muzeum představuje historii automobilových záchranářů

Výstava se zabývá i souvislostmi v kontextu evropského motosportu a poprvé představuje historii vývoje československé hydraulické vyprošťovací techniky. Její zavedení do výrobních plánů tehdejšího národního podniku Nářadí Praha iniciovali právě členové záchranného týmu.

„Kromě asistence při závodech zajišťoval záchranný tým od roku 1983 během letních víkendů také bezpečnost silničního provozu na československých dálnicích. V roce 1989 to již bylo na 12 stanovištích pokrývajících dálniční síť v celé republice.“

K vidění budou i speciály pro Formuli 1

Návštěvníci výstavy uvidí obrazový materiál, vyprošťovací techniku i záchranná vozidla. Prohlédnout si mohou například jeden ze dvou vyrobených vozů T623R dosahující maximální rychlosti 250 kilometrů v hodině, které byly určené právě pro rychlou asistenci při F1. Ve fázi započaté renovace uvidí také unikátní prototyp sanitního vozu T624, který pro potřeby záchranného týmu navrhl designér Václav Král.

Podle kurátora sbírek Radima Zátopka například v zásahovém automobilu Tatra 623 jezdili běžně jen dva lidé. „Zbytek prostoru byl využitý pro umístění kompresoru, nůžek, vyprošťovací a hasicí techniky,“ upřesnil s tím, že část techniky se musela vejít i do přední úložné části vozu.

Výstava, kterou společně pořádají Autoklub České republiky, Technické muzeum Tatra a Policejní historická společnost, začíná ve čtvrtek odpoledne, otevřena bude do 30. března 2019 vždy od úterý do neděle od 09:00 do 16:00.