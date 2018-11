O výběr nového nájemce chaty na Lysé hoře se vedou spory

Původní Bezručova chata stála na Lysé hoře od roku 1935. V březnu 1978 vyhořela – a obnovit se ji Klubu českých turistů podařilo až v roce 2015. Výrazně tehdy pomohli dobrovolníci a finanční dárci z celého světa. „Z Austrálie se přihlásili lidé, kteří tady kdysi žili,“ poznamenal při slavnostním otevření v září 2015 Jiří Stejskalík, tehdejší předseda technické sekce moravskoslezské oblasti KČT.

Nyní začíná nová kapitola objektu. Vybírá se jeho nový nájemce. „Lidé, kteří stáli za obnovou, mají vůči výběrovému řízení připomínky. Nelíbí se jim třeba podmínka odkupu vybavení, jako jsou sněžné skútry nebo elektrospotřebiče, které pořídil dosavadní nájemce,“ zjistila redaktorka ČT Markéta Radová.

„Vemte si, že dostanete seznam nějakého zařízení, kde je napsáno třeba mrazák 500 litrů za přibližně 4000 korun – koupíte si takovou věc? To je jako byste šla k řezníkovi a řekla maso dvě kila, a už neřeknete, jestli chcete svíčkovou nebo bůček,“ poznamenal Oldřich Žurek, vedoucí technické rady moravskoslezské oblasti KČT.

Informace o vypsaném výběrovém řízení byla podle něj inzerována jen velmi krátce na webových stránkách KČT. „Bylo to pár dnů na hlavní stránce, pak to bylo uklizeno, takže ani já jsem to nemohl najít,“ doplnil Oldřich Žurek.

Celostátní vedení klubu námitky odmítá

Celostátní vedení KČT však výhrady odmítá s tím, že výběrové řízení probíhá přesně dle zadání a termíny byly řádně odsouhlaseny řádně zvolenými orgány KČT a také jsou řádně plněny.

Dosavadní nájemce chaty podle členů vedení KČT inventář nakoupil, protože byl vybrán s tím, aby tehdy nedostatečně vybavenou chatu vedl dočasně. „Protože po dohodě odchází do důchodu dříve, než je obvyklá doba nájmů u nájemců KČT, je slušností inventář za rozumnou cenu nechat odkoupit. Takto KČT postupuje i u jiných svých chat,“ uvedl Rostislav Kašovský, předseda technické rady a zároveň člen vedení KČT.