Radnice Českého Těšína chce nový bulvár s kavárnami. Vzniknout má v Nádražní ulici

Nádražní ulice v Českém Těšíně zřejmě dostane nový háv. Tamní radnice na ní plánuje v dohledné době snížit provoz a uskutečnit další úpravy. V centru města by se tak měl do dvou let objevit bulvár pro pěší. Vedení města předpokládá, že stavební práce začnou příští rok. „Hotovo má být v roce 2020,“ zjistila redaktorka České televize Markéta Radová.