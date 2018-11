Posmrtné masky Masaryka, Štefánika i Beneše dostávají své kopie. Poputují do Izraele

„Posmrtné masky jsou součástí výstavy, která se věnuje legionářům a vzniku Československa. Je to poprvé v historii, alespoň podle vedení Vlastivědného muzea v Olomouci, kdy byly tyto tři posmrtné masky vystaveny v jednom čase na jednom místě,“ uvedl redaktor České televize Martin Laštůvka.

Masky se na své místo ve výstavě „Od Zborova k republice“ vrátí zase 11. listopadu. Tehdy by měla skončit jejich zápůjčka kvůli výrobě kopií.

Podle ředitele muzea Břetislava Holáska busty přitahují velkou pozornost. Muzeum chce sadu posmrtných masek využít k prezentaci i do budoucna. „Je to 3D exponát, je to moderní forma prezentace,“ doplnil Holásek.

Kopie si přálo ministerstvo kultury

Podnět pro výrobu kopií dalo ministerstvo kultury. Podle ministra Antonína Staňka (ČSSD) jako dar připomenou izraelskému lidu tři osobnosti, které jsou symbolem československého státu. „Chtěli jsme vyjádřit určitou úctu k tomu, že Československo a Izrael mají společné velmi dobré vztahy,“ uvedl Staněk.

Duplikáty masek, z nichž dvě patří Národnímu muzeu v Praze, vznikají ve čtyřech sadách. Jejich výroba trvá zhruba dva týdny. Základem je podle Milana Steckera z konzervátorské dílny příprava gumové formy, která se poté sloupne z busty, osadí se do zpevněného lůžka a vylije sádrou.

Štefánikova maska přitom získává svou vůbec první kopii. Její originál vlastní olomoucké muzeum.