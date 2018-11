Plzeň hostí bílý balet. Stadion se kvůli hráčům Realu chystal měsíce

Obří airbus s madridskou výpravou dosedl na ranvej ruzyňského letiště v úterý devět minut po poledni. Před vchodem do třetího terminálu čekaly na hvězdy desítky novinářů a sběratelů podpisů, hráčů se však nedočkaly. Přímo na ploše totiž tým nasedl do autobusu v klubových barvách, který mužstvo odvezl do Plzně.

Tým, kterému na českém utkání chybí obránci Marcelo, Raphaël Varane a Daniel Carvajal, v předvečer zápasu trénoval ve Štruncových sadech. Stadion se na zápas domácích s elitním španělským týmem připravoval dva měsíce, utkání navíc provází enormní zájem médií.

Dvě stovky novinářů

„Pro toto utkání registrujeme zhruba 200 akreditovaných novinářů z celé Evropy. Zatím nebylo v Doosan Areně nikdy více novinářů. Zápas s Realem bude vysílat prakticky celá Jižní Amerika, středeční duel tak uvidí fanoušci v Brazílii nebo Argentině. Utkání bude přenášeno také z části v Severní Americe,“ přiblížil mluvčí hostícího klubu Václav Hanzlík.

Do Plzně dorazila také početná skupina zástupců klubové televize Realu. „Budou vysílat živě i předzápasový trénink. Celkem jich do Plzně přijelo jedenáct a mezi nimi jako expert i klubová legenda Roberto Carlos,“ doplnil Hanzlík.

S větším vkladem energie do zápasu proto počítá i jeho moderátor Jiří Pelán, vypilovat musí hlavně angličtinu. „My chodíme za asistenty trenérů nebo za někým z jejich realizačního týmu a probíráme s nimi správnou výslovnost jmen, protože ne vždy se čtou tak, jak se píší.“ Pokud některý z týmů vstřelí gól, má připravené dva rozdílné pokřiky.

Ovoce, lehátka a tři patra hotelu

Deset dní dopředu pak Západočeši z Madridu obdrželi i seznam věcí, které „bílý balet“ požaduje do kabiny a na trénink; do šatny připravila například šest masážních lehátek nebo dva rotopedy. „Real si všechno hlídá, takže samozřejmě je to trošku specifické,“ doplňuje Hanzlík. „Samozřejmě chtějí do kabiny hodně ovoce, a hlídají si jeho skladbu, nebo led na regeneraci.“

Specifický přístup k Realu Madrid nastavil i hotel, ve kterém fotbalisté tráví jednu noc. Hráči spolu s realizačním týmem mají v hotelu vyhrazená tři patra a správa hotelu z bezpečnostních důvodů v úterý uzavřela fitness i restauraci. „Budou mít svého kuchaře. Přípravy pro ně budou jako pro větší týmy. To nejlepší maso, ty nejlepší ryby, fresh juice u snídaní,“ dodává provozní ředitel plzeňského Courtyard by Marriott Radek Mahrla.