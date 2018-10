O vznikající muzeum v Karnole mají lidé zájem. Do sbírky přibudou 100 let staré vzorníky látek

Vznik plánovaného muzea v krnovské Karnole se vinou loňského, úmyslně založeného požáru prodraží. Náklady na projekt vzrostly podle krnovské radnice o 48 milionů korun na 171 milionů. To ale nemění nic na tom, že lidé projevují o vznik nové instituce zájem a nabízejí i vzácné dary. Expozice by se díky tomu měla rozrůst o vzácné textilní vzorníky z let 1909–1911.