Primátorem Frýdku-Místku se opět stal sociální demokrat Pobucký. Stěžejní pro něj bude silniční obchvat

Datum a místo narození: 26. června 1982 ve Frýdku-Místku

Vzdělání: Vystudoval hru na kontrabas na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (titul DiS.) a aplikovanou informatiku na Ostravské univerzitě (titul Mgr.).

Současná funkce: primátor Frýdku-Místku (od února 2015 a v letech 2012 až 2014)

Praxe: Při studiích pracoval jako programátor v soukromé firmě; po ukončení studia byl v roce 2006 ve svých 24 letech zvolen nejmladším zastupitelem Frýdku-Místku a náměstkem primátorky, do péče dostal nošovickou průmyslovou zónu; primátorem Frýdku-Místku se poprvé stal v prosinci 2012 a ve funkci zůstal do voleb; po volbách na podzim 2014 získalo funkci primátora hnutí ANO a Pobucký se stal prvním náměstkem primátora, po rozpadu koalice byl v únoru 2015 znovu zvolen do čela města.

Členství a funkce v politických stranách: člen České strany sociálně demokratické (ČSSD)

Ostatní:

- V lednu 2013 jej začala stíhat policie kvůli podezřelým machinacím v přestupkovém řízení ve Frýdku-Místku, kde městská policie podle vyšetřování neoprávněně zahlazovala některé dopravní přestupky. Pobucký vinu odmítl. Soud ho zprostil obžaloby.

- Další kauzou, kde je Pobucký mezi obžalovanými (spolu s dalšími bývalými primátory, radními a úředníkem města), je případ zakázek na čištění městských příkopů. Soud ještě neskončil.

- Pobucký figuruje i v kauze prodeje 18 pozemků z roku 2009, kterou řeší soud ve Frýdku-Místku. Osm tehdejších frýdecko-místeckých radních včetně Pobuckého je obviněno ze zneužití pravomoci veřejného činitele a porušení při správě cizího majetku.