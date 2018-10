Kvůli neznámému hadovi zavřeli v Orlové Kaufland. Plaz je podle videozáznamu dlouhý asi 60 centimetrů

Podle oslovených odborníků může jít i o neškodnou užovku, poblíž prodejny jsou totiž mokřady. Vyloučit však nelze ani výskyt exotického druhu.

Zoolog Jiří Novák nicméně prodejně doporučil, aby vypnula mrazáky a další chladírenská zařízení. Odstavit má i tepelné zdroje. Na místě doporučil vytvořit tepelnou past, do které by se had mohl chytit.

Oblast budou rovněž sledovat vnitřní kamery. Odborníci by pak mohli určit, o jaký druh tvora se jedná. Pořízený videozáznam je totiž značně nekvalitní.