ANO v Olomouci chtělo koalici s hnutím ProOlomouc a Piráty. Ti však podle lídra ANO vedou i jiná jednání

Žbánek se podivil tomu, že hnutí ProOlomouc jedná i s politickými stranami, vůči kterým se vymezovalo. „Na poslední schůzce zástupci ProOlomouc deklarovali, a i do médií se opakovaně vyjadřovali, že s některými subjekty a s některými osobami těch stran nehodlají vůbec spolupracovat, je to pro ně nepřekročitelné ve spolupráci s námi. Paralelně s těmito subjekty jednali a řekli si o post primátora,“ uvedl Žbánek.

Koalice Pirátů a starostů paralelní jednání potvrdila. „Koalice s hnutím ANO samozřejmě není jedinou možností. Matematicky vychází modelů více, proto následovala (po jednání s ANO) schůze již zvoleného vyjednávacího týmu Pirátů a starostů s ProOlomouc a KDU-ČSL. Připojil se i zástupce hnutí SpOLečně Robert Runták. Na této schůzce předneslo KDU-ČSL svou vizi koalice Pirátů a starostů, ProOlomouc, KDU-ČSL, ODS a SpOLečně, tedy variantu 'bez vítěze',“ stojí v dnešním prohlášení Pirátů a starostů.

Piráti a starostové jsou ochotni vstoupit do koalice, kde by zasedl pouze jeden z trojice ANO, ODS a ČSSD, aby mohli „efektivně bojovat proti klientelismu a olomouckým 'kmotrům'“. Podobnou strategii má podle Pirátů a starostů i hnutí ProOlomouc. „Aby mohli Piráti a starostové i ProOlomouc prosazovat své vize ve městě, preferují společnou většinu v radě města,“ uvedli Piráti a starostové.

ANO chce koalici s 24 hlasy

Komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, získalo 14 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé skončilo ProOlomouc se šesti mandáty. Třetí koalice Piráti a Starostové bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL. Šesté je hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila KSČM a na devátém ČSSD, obě získaly po dvou mandátech.

ANO šlo do povolebního jednání s podmínkou, že koalice by měla mít aspoň 24 hlasů. Zároveň požaduje post primátora. Podle výsledků voleb by připadala v Olomouci v úvahu například koalice ANO, ProOlomouc a Pirátů, která by v zastupitelstvu měla většinu 26 zastupitelů. Širší koalice ANO, KDU-ČSL, ODS a hnutí spOLečně by disponovala stejným počtem hlasů. Většinu 24 hlasů by měla i koalice ProOlomouc, Pirátů a starostů, spOLečně, ODS a KDU-ČSL.

V roce 2014 komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO, které tehdy v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu obsadilo 12 míst. Druhá ČSSD získala deset mandátů a třetí ODS pět. KDU-ČSL měla pět mandátů. Po čtyřech mandátech obsadily KSČM a TOP 09. Sdružení Občané pro Olomouc získalo tři mandáty a ProOlomouc dva. V Olomouci poslední čtyři roky vládla koalice složená z ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09.