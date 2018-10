Nadšenci do úzkorozchodných vlaků opravili nádraží ve Slezských Rudolticích, dlažbu dovezli až z Maroka

„Nádraží ve Slezských Rudolticích se svým vzhledem vrátilo do doby vzniku, tedy do přelomu 19. a 20. století,“ uvedl redaktor České televize Pavel Habram. Podle architekta a památkáře Dalibora Rebroše to umožnil i fakt, že se jedná o typizované stavby. Byť vznikly za Rakouska-Uherska, až do dnešní doby se k nim dochovala rozsáhlá dokumentace, ze které mohli stavitelé čerpat.

Při rekonstrukci stanice i přesto řemeslníci řešili několik potíží. „Když chtěli položit dlažbu typickou pro tehdejší nádražní čekárnu, tak zjistili, že se již dnes v Evropě nevyrábí. Dlažbu tak dovezli až z Maroka,“ doplnil Pavel Habram.

Stavebníci se snažili zachovat i další historické prvky. Například střechu budovy tak kryjí břidlicové tašky.